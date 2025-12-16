Son dakika...ABD'de hükümetin 43 gün kapalı olmasından dolayı bazı ekonomik veriler açıklanmadı. Hükümetin yeniden açılmasıyla beraber verilerde yayınlanmaya başladı. Piyasaların dört gözle merakla beklediği kasım ayı tarım dışı istihdam rakamları açıklandı. Kasım ayında tarım dışı istihdam rakamları 64 bin ile oldu. İşsizlik oranı ise 4,6 yüzde oldu.

Ekim ayında yetersiz veri olmasından dolayı, Ekim ayı istihdam rakamları açıklanamamıştı. Eylül ayında tarım dışı istihdam 119 bin olarak açıklanmıştı. İşsizlik oranı ise yüzde 4,4 olmuştu.

PİYASAYA ETKİSİ

Açıklanan rakamlar sonrası altın fiyatları uçuşa geçti. Dolar endeksi ise sert düştü.

Ons altın kritik veri öncesinde 4 bin 300 dolarda hareketleniyordu. Veriden hemen sonra 4 bin 313 dolar seviyesine yükseldi.

Dolar endeksi kritik veri öncesinde sert düşüşler yaşayarak 98 puana kadar geriledi. Veriden hemen sonra 97,89 puan seviyesinde bulunuyor.

BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.