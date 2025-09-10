Son Dakika... CHP'li Emir Meclis'te yaptığı basın toplantısında, "Halk iradesine açık bir darbe yapılıyor. Bu darbe Saray tarafından tasarlanan kirli bir oyun ve aparatı olarak kullandığı yargı üzerinden yapılıyor. Siyasi partilerin il başkanlıklarına 5 bin kişiyle giriliyor" dedi.

Emir açıklamasında ayrıca şunları kaydetti:

"Öylesine bir kayyum ki; çalışmak üzere geliyor. Yapacakları aslında belli ama onun orada işi yok. Polis orada 2 gündür bekliyor ancak milletvekillerimiz zar zor giriyorlar. Başka hiçbir partilimiz giremiyor ama kayyum bir liste veriyor.

Kayyumun verdiği liste işte burada elimizde.

Kayyum diyor ki; bu 30 kişiyi alın başkalarını binaya almayın diyor. Bir defa sen kayyumsun böyle bir yetkin yok.

Orası ayrıca genel başkanımızın çalışma ofisi. Yargıtay'a bildirilmiş mülkte oturmaya hakkın yok.

Orada hemen çekilmeniz lazım oradaki mülkümüzü gasp etmemeniz lazım"

Listede bina sorumlusu Ferhat İşçimen olarak belirlenirken; Listede adı heyet adına imzası bulunan kişilerin Zeki Şen, Erkan Narsap ve Ferhat İşçimen olduğu görülüyor.

GÜRSEL TEKİN AYRINTISI

İşte o liste:

Listede Gürsel Tekin'in herhangi bir imzası bulunmaması dikkat çekti.