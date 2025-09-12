Son Dakika Haberi... CHP lideri Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir çağrıda bulunarak, “CHP’nin yargı eliyle dizayn edilmesine karşı en önemli güvencenin kendisinin olduğunu açıklaması çok kıymetli olur. Bu darbe girişimlerine karşı en önemli güvence kendisidir” demişti.

GÜLÜMSEYEREK YANITSIZ BIRAKTI

Bugün çalışma ofisinden çıktığı sırada kendisine Özgür Özel'in çağrısının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu soruyu yanıtsız bıraktı ve gülümseyerek kendisini bekleyen araca bindi.