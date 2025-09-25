Sosyal medya üzerinden tanınırlık elde ettikten sonra, reklam projeleri bahanesiyle milyonlarca lira topladıkları ve yurt dışına kaçtıkları iddia edilen sosyal medya fenomenleri Kıvanç ve Beril Talu çiftinin yargılandığı davada önemli bir gelişme yaşandı. Yaklaşık 3 milyon 17 bin TL’lik dolandırıcılık suçlamasıyla 21 aydır tutuklu bulunan Talu çifti, bugün görülen duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

3 MİLYONLUK VURGUN İDDİASI

Olay, Talu çiftinin reklam ve iş birlikleri vaadiyle çevrelerinden yüksek meblağlarda para topladığı iddialarıyla başladı. Toplamda 3 milyon lirayı aşkın bir meblağın toplandığı ve çiftin daha sonra yurt dışına çıkarak izlerini kaybettirdikleri öne sürüldü.

5 Ocak 2024’te Gürcistan’dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na dönüşlerinde gözaltına alınan çift, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından “ticari faaliyet sırasında nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

"DOLANDIRICILIK KASTIMIZ YOKTU"

İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanıklar Beril ve Kıvanç Talu savunmalarını yaptı. Kıvanç Talu, toplanan paraların iş yatırımı amaçlı olduğunu ve dolandırıcılık kastının bulunmadığını savunarak şu ifadeleri kullandı:

“Paraları reklam projeleri için alıyorduk. Kar elde ettikçe geri ödemeler yapıyorduk. Ancak ekonomik krizle birlikte bu süreç aksadı. Hakkımızda çıkan yalan haberler nedeniyle anlaşmalarımız iptal edildi. Biz zaten kendimiz geri döndük.”

Beril Talu ise şirket adına yetkili olmadığını belirterek, bazı müştekilerin faizli kazanç vaadiyle para gönderdiğini ve geri ödememe kastının bulunmadığını ifade etti.

TAHLİYE EDİLDİLER

Mahkeme heyeti, dosya kapsamındaki delilleri değerlendirerek, sanıklara isnat edilen “nitelikli dolandırıcılık” suçunun, “basit dolandırıcılık” kapsamında değerlendirilebileceği ihtimalini göz önünde bulundurdu. Bu durumda uzlaşma hükümlerinin uygulanabileceğini belirten heyet, dosyanın savcılığa gönderilmesine karar verdi.

Ayrıca, sanıkların 21 aya varan tutukluluk süresi dikkate alınarak, Kıvanç ve Beril Talu’nun tahliyesine hükmedildi. Heyette yer alan bir hâkim ise tahliye kararına şerh koyarak muhalefet şerhi düştü.