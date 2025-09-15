Ekranlarda yayınlanmaya başladığı günden beri Türkiye'nin tartışma gündemleri arasında giren Kızılcık Şerbeti dizi ekibinde skandal bir gelişme meydana geldi.

EVİNDEN GÖZALTINA ALINDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi senaristlerinden Merve Göntem Cihangir’deki evinden bu akşam gözaltına alındı.

KIZILCIK ŞERBETİ SENARİSTİ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Senarist Merve Göntem’in 4 yıl önce bir YouTube röportajında kullandığı sözler nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi. Son günlerde bahsedilen yayındaki ifadeleri çokça tartışılan Güntem'in gözaltına alındığı haberi gündeme bomba gibi düştü.

Dizinin yapımcısı Gold Film'den henüz resmi açıklama geldi

AVUKATINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Vatan Emniyet’e götürülen Göntem’in avukatı Giray Kemer, T24'ten Nursena Kurtoğlu'na yaptığı açıklamada, suç isnadını henüz öğrenemediklerini ancak Göntem'in, "Çıplak" dizisinde yazdığı karakter hakkında 4 yıl önce yaptığı konuşmanın yeniden gündem olmasının ardından gözaltına alındığını söyledi.

Avukat Giray Kemer, şu açıklamayı yaptı:

"Müvekkilim Merve Göntem birkaç gündür hakkında yürütülen sosyal medya linciyle bağlantılı olarak bu akşam saatlerinde evinden alınıp Vatan Emniyet’e götürülerek göz altına alınmıştır. Senaryosunu yazdığı ve BluTV adlı dijital medya platformunda yayınlanan 'Çıplak' adlı dizi filmdeki kurgusal bir karakter hakkında bundan dört yıl önce sosyal medya platformunda sorulan bir soruya istinaden verdiği durum tespiti niteliğindeki bir cevap, bağlamından koparılarak, kesilip-biçilerek yeniden dolaşıma sokulmuş, sanki müvekkilin kendi fikirleriymiş, şahsi hayatında bu görüşleri savunuyormuş gibi kamuoyuna servis edilmiştir. Bu maksatlı paylaşımlar üzerinden müvekkil ağır hakaretlere uğramış ve sistematik bir linç kampanyasının hedefi haline getirilmiştir."