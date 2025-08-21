Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Putin-Zelenski görüşmesine ilişkin kritik bir açıklamada bulundu.

Lavrov, Putin'in Zelenski'le görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

AVRUPALI LİDERLERİ SUÇLADI

Rus bakan ayrıca, Avrupalı liderleri geçtiğimiz hafta Alaska'da yapılan ABD-Rusya zirvesinde Ukrayna'da olası bir barış anlaşması konusunda kaydedildiğini söylediği ilerlemeyi baltalamaya çalışmakla suçladı.

"RUSYA GÜVENLİK GARANTİSİNİ KONUŞMAYA HAZIR"

Kiev'in Avrupalı müttefiklerinin, odağı Rusya'nın savaşın "temel nedenleri" olarak adlandırdığı meseleleri çözmekten uzaklaştırmaya çalıştıklarını öne sürerek, "Rusya güvenlik garantileri için her zaman dürüstçe konuşmaya hazırdı" dedi.

İSTANBUL'DAKİ TASLAĞI İŞARET ETTİ

Lavrov, Rusya'nın 2022'de İstanbul'da Ukrayna ile yaptığı görüşmelerde ortaya koyduğu güvenlik garantileri taslağından farklı herhangi bir fikrin kendileri için masada olmadığını belirtti.