Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kütahya Simav olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 12.1 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Kandilli Rasathanesi'nin de 5.0 büyüklüğünde olduğunu açıkladığı deprem İstanbul, Bursa, Balıkesir, Deniz, Eskişehir, İzmir ve birçok ilden hissedildi.

Evimin altından fay hattı geçiyor mu?

"Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" sorusunun cevabını öğrenmek isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden AFAD tarafından hazırlanan fay hattı haritasını görüntüleyebilirler. Fay haritası sorgulama işlemi, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle yapılmaktadır.

