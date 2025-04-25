Kütahya'nın Simav ilçesi, bu sabah saatlerinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan bilgilere göre, saat 07.23’te kaydedilen depremin merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olarak belirlendi. Yerin 8,81 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, çevre ilçe ve köylerde de hissedildi.

İlk belirlemelere göre herhangi bir can ya da mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, bölgede yaşayan vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.