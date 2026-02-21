Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 06.43'te, 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin 9,39 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
-Malatya ilimizin Pütürge ilçesinde saat 06.43'te meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.
-Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.