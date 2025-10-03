Kara, yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Değerli Manavgatlı hemşehrilerim, kıymetli dostlarım; bugün itibarıyla ata ocağım olan Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etmiş bulunuyorum. Ne yazık ki, parti üst yönetimi şahsım üzerinden CHP’ye yönelik itibarsızlaştırma operasyonuna ‘üyeliğimi askıya alarak’ karşılık verdi ve beni gözden çıkardı.”

“Beni Suçlu Kabul Ettiler”

Parti yönetimine sert sözlerle yüklenen Kara, açıklamasına şöyle devam etti:

“Bu kararı, yaşanan olağanüstü gelişmeler nedeniyle olgunlukla karşılamıştım. Ancak süreç içerisinde diğer tutuklu belediye başkanları için ‘masumiyet karinesi’ vurgusu yapılırken, hakkımda herhangi bir mahkeme kararı hatta iddianame dahi bulunmamasına rağmen beni suçlu kabul edip yandaş basının önüne atan bir yönetim anlayışıyla yol yürümem artık mümkün değildir.”

“Partime Küskün Değilim, Tepkim Yönetime”

Kara, istifasının partiye değil yöneticilere karşı bir tepki olduğunun altını çizerek, “Partime ve partililerime kırgın değilim. Tepkim, merkezde ve yerelde denge unsuru haline gelirken bu uğurda beni feda etmeyi uygun gören parti yöneticilerinedir. Ben Niyazi Nefi Kara olarak yargılama sürecinin sonunda aklanacak, Manavgat sokaklarında alnı ak, başı dik yürümeye devam edeceğim” dedi.