İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçiftlik Park’taki Manifest Grubu’nun konserindeki dans ve gösteriler nedeniyle soruşturma başlattı.

Soruşturmanın, "Hayasızca Hareketler" ve "Teşhircilik" suçlarından re'sen olduğu belirtilirken başsavcılık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"ÇOCUKLARI VE GENÇLERİN BU DUYGULARINA ZARAR VERİP..."

"Basın ve yayın organları ile sosyal medya platformlarında yapılan yayın ve paylaşımlarda, dün Şişli ilçesi Harbiye Mahallesinde bulunan Küçükçiftlik Park isimli konser alanında Manifest Grubu tarafından verilen halka açık konser sırasında, şarkı söyleyen grup üyeleri ile sahnede dans ve gösteri yapan şahıslar tarafından, toplumun sahip bulunduğu ortak edep (ar ve haya) duygularının ihlali ve incitilmesi, edep ve ahlak temizliğine, toplum kültürünün önemli bir kısmını oluşturan edep, iffet, ar ve haya duyguları, edep törelerine saldırı niteliği taşıyan, çocukları ve gençlerin bu duygularına zarar verip olumsuz etkileyici nitelikte olan eylem ve hareketlerde bulunduklarının tespit edildiği" belirtildi.

Bunun üzerine, halka açık konserdeki bu eylemlerle ilgili Türk Ceza Kanunu'nun 225. maddesinde düzenlenen "Hayasızca Hareketler" ve "Teşhircilik" suçundan ve yapılacak inceleme ve araştırmalar sonrasında tespit edilecek suçlar kapsamında maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için değerlendirme ve soruşturma yapılmak üzere şüpheliler hakkında resen soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, bu aşamada gerekli araştırma, inceleme ve şüphelilerin tespiti için Kolluk Birimlerine talimat verildiği kaydedildi.

Soruşturmanın, Basın Suçları Soruşturma bürosunca yürütüldüğü öğrenildi.

+18 KONSER SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Türkiye'nin yeni kız grubu olarak ünlenen Manifest grubu dün ilk +18 konserini Küçükçiftilik Park’ta verdi.

Siyah sahne kıyafetleri çok konuşulan grup sosyal medyada da gündem oldu.

Mina Solak, Esin Bahat, Zeynep Sude Oktay, Lidya Pınar, Sueda Uluca ve Emine Hilal Yelekçi'den oluşan grup aynı zamanda danslarıyla da dikkatleri üzerlerine çektiler.

Grubun dans sırasındaki kıyafet seçimi ise yine sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Grup ise ilk 18 yaş sınırlı konserlerini 12 bin seyircinin izlediğini açıkladı.