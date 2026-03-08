Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem; yerin 5.4 km derinliğinde meydana geldi.
AYRINTILAR GELİYOR...
