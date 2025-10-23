Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) yönelik başlatılan 'konser' soruşturmasında yeni gelişme yaşandığı ve İçişleri Bakanlığı'nın savcılığın talebi üzerine Mansur Yavaş için soruşturma izni verdiği öne sürüldü.

Ayrıca Bakanlık tarafından Yavaş'a savunma yapması için de bir hafta süre verdiği iddia edildi.

'Soruşturma izni verildiği' iddiası ABB tarafından yalanlanırken, yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"MÜFETTİŞLER YAVAŞ'IN İFADESİNE DAHİ BAŞVURMA GEREĞİ GÖRMEMİŞTİR"

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, “İçişleri Bakanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine Mansur Yavaş’a savunma için bir hafta süre verdi” şeklindeki haberlerle ilgili olarak, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına açıklama yapma zaruriyeti doğmuştur.

Bilindiği üzere, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın isminin geçmediği bir iddianameye ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni talebinde bulunmuştur.

Kamuoyunda “konser soruşturması” olarak bilinen süreçle ilgili daha önce Mülkiye Müfettişleri kapsamlı bir inceleme gerçekleştirmiş, Mansur Yavaş’ın ifadesine dahi başvurma gereği görmemiştir.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine İçişleri Bakanlığı belediyemize müfettiş göndermiş olup, soruşturulması istenen hususlar incelenmektedir. Bu konuda Mansur Yavaş yazılı ifade vermiştir.

Ve olağan süreç işlemektedir.

"STANDART SÜREDEN İBARETTİR"

“7 günlük süre verdi” konusu ise, Mülkiye soruşturmalarında savunma için rutin olarak tanınan 7 ila 10 günlük standart süreden ibarettir.

Sonuçta Mülkiye Müfettişi’nin talebi üzerine, İçişleri Bakanlığı soruşturma izni verilmesine ya da verilmemesine karar verecektir. Süreç bu şekilde işlemektedir. Soruşturma izni vermesi durumunda ise bu duruma karşı elbette yasal itiraz yolumuz da açık olacaktır."

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021–2024 yılları arasında düzenlediği konserlerde kamu zararına yol açıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanan tevdii raporu, MASAK, Sayıştay ve bilirkişi incelemeleri sonucunda, 32 konser hizmet alımında belediyenin 154 milyon 453 bin 221 lira 60 kuruş zarara uğratıldığının tespit edildiği bildirilmişti.

Soruşturma kapsamında 23 Eylül'de aralarında eski belediye bürokratlarının ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 14 şüpheli, "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdikten sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından, "zimmet" ve "kamu kurum veya kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak" suçundan tutuklanırken, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.