Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren 8'inci Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde teklif için tarih ve saat belli oldu.

MEMUR-SEN Başkanı Ali Yalçın hükümetin memur ve emeklilere zam teklifini saat 14:00'da açıklayacağını duyurdu.

Memur ve memur emeklisinin merakla beklediği ilk zam teklifi ise Kamu İşveren Heyeti tarafından 15 Ağustos'ta sunulacak. Nihai teklifin ise 19 Ağustos'ta verilerek müzakerelerin tamamlanması hedefleniyor.

UZLAŞI OLMAZSA HAEM HEYETİ DEVREYE GİRECEK

Taraflar arasında ağustos ayı sonuna kadar bir uzlaşı sağlanamaması halinde ise devreye Kamu Görevlileri Hakem Heyeti girecek. Heyetin vereceği karar nihai olacak ve toplu sözleşme hükmünde sayılacak.

Toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması durumunda son sözü söyleyecek olan Kamu Görevlileri Hakem Heyeti, 11 üyeden oluşuyor. Heyetin verdiği kararlar kesin olup, bu kararlara itiraz edilemiyor. Kurul, başvurunun ardından 5 gün içinde kararını açıklamak zorunda.