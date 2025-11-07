Son dakika... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın son enflasyon raporunu açıkladı. TCMB, yıl sonu enflasyon tahminleri 2025'te yüzde 31 ile yüzde 33'e yükseltildi. 2026 için yüzde 13 ile yüzde 19 aralığında olacağı tahmin edildi.

HEDEFLER KORUNDU; TAHMİNLER DEĞİŞTİ

2026 yılı için ise, ara hedef yüzde 16 olarak korunurken; tahmin aralığı yüzde 13-19 seviyesinde sabit kaldı.

Enflasyon ara hedefleri 2025, 2026 ve 2027 için sırasıyla yüzde 24, yüzde 16 ve yüzde 9 ile aynı kaldı.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Karahan ayrıca asgari ücretle ilgili sorulan soruya ise şu cevabı verdi:

"Her şeyden önce ücret konusunda belirleyici ve tavsiye veren konumda değiliz. Burada ilgili bir kurul var o kurul çalışmaları yürütecek kendi çalışmaları sonucunda da bunu açıklayacaktır. Bizim için önemli olan yüksek enflasyonun ücretleri reel olarak eritmesi ve bu nedenle enflasyonla mücadele en çok düşük gelir gruplarının refah seviyesini artırması. Yaptığımız işi esas bu nedenle önemsiyoruz."

YASTIK ALTINDA NE KADAR ALTIN VAR?

Karahan, "Ana eğilim, uzun süredir katılık gösteriyor. Böyle bir ortamda faiz indirimini sürdürdünüz. Reel faizin servet etkisinden, kaçınmaya mı çalışıyorsunuz?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Faizin enflasyonist olup olmadığı; enflasyon verileri beklentilerden kötü gelince konu öne çıkıyor. Servet etkisi, hane halkının servet kompozisyonun ciddi bir değişim oldu. Servet etkisi varsa altın ve konut fiyatlarından geliyor. Konutta reel etki uzun süredir düşüyor. Yastık altı büyüklüğü 400-500 milyar dolar seviyesinde. 100 milyar ya da daha fazla servet etkisi söz konusu. Faizi alan kadar veren de var. Bankacılık kesiminin ödediği net faize bakmak gerekiyor. Bunu tüketim harcamalarını öne çıkarmasını çok makul bulmuyorum. Faiz ödemeleri nette sıfır olsa dahi alan ve veren kesimin farklarıyla etkisinden bahsedebiliriz. Örneklere baktığımızda faiz ödeyen kesimin harcama davranışlarının daha yüksek olduğunu görüyoruz. Nette sıfır olduğundan artırıcı bir etkisi olduğunu düşünmüyorum."

TAHMİN VE HEDEF ARALIK SİSTEMİ GELMİŞTİ

Merkez Bankası, yılın üçüncü Enflasyon Raporu ile enflasyon tahmini ile yıl sonu enflasyon hedefini ayrı ayrı açıklamaya başladı. Buna göre, 2025 için ara hedef yüzde 24 olarak korunurken, 2026 için yüzde 16, 2027 için yüzde 9 olarak belirlenmişti. Ara hedeflerin olağanüstü bir gelişme olmadıkça güncellenmeyeceği, değişikliklerin tahminlerde olacağı açıklanmıştı.

Merkez Bankası Başkanı Karahan enflasyonda tahmin aralığını ise, "Enflasyonun 2025 yıl sonunda yüzde 25-29 aralığında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz" şeklinde belirtmiş ve 2026'da enflasyonun, yüzde 13-19 aralığında gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini değerlendirmişti.

TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

İş gücü piyasasında bir miktar artan manşet işsizlik üçüncü çeyrekte yatay gösteriyor.

İşgücü piyasasına ilişkin geniş kapsamlı bir veri setine dayanan Bileşik İşgücü Piyasası Endeksi, üçüncü çeyrekte artış göstermekle birlikte, zayıf seyrini sürdürüyor.

Üçüncü çeyrekte yurt içi talep ivme kaybetti.

Satış ve tüketim sezonunun üçüncü çeyreğinde yurt içi talepte ivme kaybının devam ettiğine işaret ediyor.

Yılın geri kalanında dezenflasyonist görünümün korunacağını öngörüyoruz.

İthalat üçüncü çeyrekte gerileme kaydetti.

Cari açık ikinci çeyrekte bir miktar arttı ve ılımlı seyretti.

Enflasyon gerçekleşmeleri tahmin aralığımızın içinde seyretti son iki ayda tahmin aralığımızın üzerinde gerçekleşmiş oldu.

Gelişmenin arka planını gıda fiyatlarındaki riskler oluşturdu.

Sıkı duruşumuzla ana eğilimdeki düşüşü sağlamakta kararlıyız. İkinci çeyrekte yaşanan Türk Lirasındaki değer kaybının enflasyon sonrası zayıfladığını öngörüyoruz.

Ana piyasada enflasyonun düşmesi sürecinin yavaşladığına işaret ediyor.

Kira enflasyonu kırılmadan dirençli izlemekle birlikte son aylarda yavaşladı.

Ekim ayında enflasyon beklentilerindeki yönelim yavaşladı.

Beklentiler halen enflasyon tahminlerimizin üzerinde. Başta gıda olmak üzere enflasyon beklentileri dezenflasyon süreci yavaşlattı.

Para politikası duruşumuz hakkında ekim ayında indirimi 1 puan indirerek yüzde 39,5'a çektik.

PETROL FİYATLARI VE BÜYÜMEYE REVİZE

Petrol ve küresel büyüme tahminleri aşağı çekildi.

ENFLASYON TAHMİN ARALIĞI YÜKSELDİ