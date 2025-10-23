Son dakika... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), ekim ayı politika faizi kararını açıkladı. Ekonomistlerin beklentisi TCMB'nin faizi 100-150 baz puan indirmesi yönündeydi.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI

PPK, yılın yedinci toplantısında politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 40,5'ten yüzde 39,5'e düşürdü. Kurul gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 39'dan yüzde 38'e indirdi.

Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 43,5’ten yüzde 42,5’e düşürdü.

Ekonomistlere göre aralık ayındaki PPK toplantısına ilişkin önemli sinyaller verilen metinden bir önceki toplantıda olan ifadelerden en dikkat çeken kısım ise OVP kararlarına ilişkin cümlenin çıkarıldığı oldu.

"Orta Vadeli Program’da öngörülen makroekonomik çerçeve bu sürece katkı sağlayacaktır." ifadesi bugün yayımlanan metinden çıkarıldı.

EKONOMİSTLERDEN MERKEZ BANKASI AÇIKLAMALARI

TCMB eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, “Merkez Bankası risk almadı ve orta yolu buldu” yorumunu yaptı.

Sonrasında da yaptığı paylaşımda Kara, metne işaret ederek, "Merkez Bankası karar metninde faizi indirmemek gerektiğini ima ediyor ama indiriyor. Allah yardımcıları olsun; ne diyeyim" dedi.

TEPAV Direktörü Burcu Aydın, “Merkez Bankası faiz indirimine rağmen basın açıklama metninde enflasyondaki artışa vurgu yaptı” diyerek metinde yer alan şu ifadelere dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

“’Enflasyonun ana eğilimi eylül ayında yükselmiştir.’

’...dezenflasyon sürecinin yavaşladığına’

‘Başta gıda olmak üzere son dönem fiyat gelişmelerinin enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları kanalıyla dezenflasyon süreci üzerinde oluşturduğu riskler belirginleşmiştir.’

Bu durumda Banka neden faiz indirdi?”

RİSKLER DERİNLEŞTİ

E507’nin değerlendirmesinde, metindeki farklılıklara da işaret edilerek gelecek toplantıya da şu şekilde işaret edildi:

“TCMB politika faizini 1 puan indirdi: %40,5 → %39,5 "Dezenflasyon yavaşladı. Riskler belirginleşti." Gelecek toplantıda faiz indirimi olup olmayacağı belirsizleştirildi. Metindeki değişiklikler:”

Prof. Dr. Serap Durusoy, PPK sonrası ilk yorumunda, “Metinde değişiklik çok. Enflasyona ilişkin oldukça fazla yer verilmiş” değerlendirmesini yaptı.

Alaattin Aktaş, TCMB'nin 100 baz puanlık indirimine yönelik şu değerlendirmeyi yaptı:

"PPK kararında bir yanlışlık var! Eğer faiz indirimi doğruysa, açıklama metnindeki görüşler yanlış! Yok eğer metindeki görüşler doğruysa faiz indirimi yanlış! "

KARAR METNİNDEN ÖNE ÇIKANLAR:

"Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 40,5’ten yüzde 39,5’e indirilmesine karar vermiştir.

Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 43,5’ten yüzde 42,5’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 39’dan yüzde 38’e indirmiştir.

DEZENFLASYON YAVAŞLADI, RİSKLER BELİRGİNLEŞTİ

Enflasyonun ana eğilimi eylül ayında yükselmiştir. Son döneme ait veriler talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğuna ancak dezenflasyon sürecinin yavaşladığına işaret etmektedir. Başta gıda olmak üzere son dönem fiyat gelişmelerinin enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları kanalıyla dezenflasyon süreci üzerinde oluşturduğu riskler belirginleşmiştir.

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir.

Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilmektedir.

ARA HEDEFLERDEN BELİRGİN HALDE AYRIŞTI

Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir. Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır."

EYLÜLDE 250 BAZ PUAN İNDİRMİŞTİ

Kurul, eylül ayında politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 43'ten yüzde 40,5'e düşürmüştü.