Son dakika... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), eylül ayı politika faizi kararını açıkladı. Ekonomistlerin beklentisi TCMB'nin faizi 200 baz puan indirmesi yönündeydi.

PPK, yılın altıncı toplantısında politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 43'ten yüzde 40,5'e düşürdü.

GECELİK BORÇLANMA FAİZİ DE DÜŞTÜ

Açıklamaya göre, gecelik borç verme faiz oranı (üst bant) yüzde 46’dan yüzde 43,5’e, gecelik borçlanma faiz oranı (alt bant) ise yüzde 41,5’ten yüzde 39’a çekildi.

TCMB'nin yılın sonuna kadar 23 Ekim 2025 ve 11 Aralık 2025 tarihleri olmak üzere 2 PPK toplantısı daha olacak.

KARAR METNİNDEN ÇIKARILAN İFADE

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), önceki faiz karar metinlerinde “TL’nin reel olarak değerlenmesi” ifadesine yer veriyordu. Yani enflasyondan arındırılmış olarak Türk lirasının güçlenmesinin, fiyat istikrarı açısından önemli olduğuna vurgu yapıyordu.

TCMB, faiz karar metninden TL’deki reel değerlenmeye yaptığı atfı çıkardı.

PİYASANIN TEPKİSİ NE OLDU?

Merkez Bankası'nın kararının ardından piyasalar kararı sakin karşıladı İşte piyasanın ilk tepkisi:

Dolar/TL kuru karardan önce 41,29 seviyesindeydi. Kararın ardından dolar/TL kuru 41,29 seviyesinde bulunuyor.

Euro/TL karardan önce 48,36 seviyesinde bulunuyordu. Kararın hemen ardından 48,36 seviyesi civarında bulunuyor.

Borsa faiz kararı öncesinde 10 bin 691 puanda bulunuyordu. Kararın ardından 10 bin 684 puanda hareketleniyor.

Gram altın karardan önce 4 bin 808 lirada hareketlenirken, karardan sonra 4 bin 807 lirada hareketleniyor.