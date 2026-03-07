Bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada, "Bazı mecralarda hiçbir açıklama yapılmadan Türk askerinin Barış Pınarı Harekat bölgesinden çekildiğine dair haberler yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı bölgesindeki görevine devam etmektedir. Herhangi bir değişiklik söz konusu değildir" ifadeleri kullanıldı. Şanlıurfa Valiliği, 4 Mart'ta yaptığı açıklamada Barış Pınarı Harekât Bölgesi’nde 7 yıldır yürüttüğü “Milli Danışmanlık” görevini tamamladığını açıklamıştı. Çok sayıda medya kuruluşu söz konusu açıklamayı Türkiye'nin Barış Pınarı Bölgesinden çekilmesi olarak yorumlamıştı.

