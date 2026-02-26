Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Komutanlığı bünyesinde görev yapan bazı sözleşmeli erler hakkında, 5237 sayılı TCK’nın 191. maddesi kapsamında “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da kullanmak” suçlamasıyla başlatılan soruşturma devam ediyor...

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 9 şüpheli mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi.

İfadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Adli Tıp’ta kan, kıl ve idrar örnekleri alındı.

Uyuşturucu kullanıldığı değerlendirilen adresler için arama ve el koyma talimatı verildi.

Yapılan aramalarda ve üst kontrollerinde, şüphelilerin üzerinde folyo sarılı halde uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.

Dosyada ayrıca “uyuşturucu madde temin etme” ve “kullanımı kolaylaştırma” suçları yönünden de inceleme başlatıldığı, bu kapsamda 9 şüphelinin gözaltı sürelerinin uzatıldığı bildirildi.

Şüpheliler bugün yeniden adliyeye çıkarılacak.

"SORUŞTURMA DERİNLEŞİP GÖZALTI SAYISI ARTABİLİR"

SÖZCÜ TV muhabiri Dilara Şahin’in aktardığına göre, MSÜ Harp Okulu Komutanlığı’nda görevli sözleşmeli erlerin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli adliyeye getirildi.

Şahin, "Şüphelilerin adresleri arandı. Ekipler yapılan aramalarda şüphelilerin üzerinde folyoya sayılı şekilde uyuşturucu madde yakaladı. Gözaltı süreleri uzatıldı. MSÜ Harp Okulu Komutanlığında görevli sözleşmeli erler bugün mahkemeye çıkacaklar. 9 şüpheli sadece erler mi yoksa onlara yardım da edenler var mı? Bu netleşmedi. Ama başka şüphelilerin de bu dosyaya eklenip, ileriki saatlerde gözaltı sayısının artma durumu da söz konusu olabilir" ifadelerini kullandı.