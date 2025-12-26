Futbolda 3. dalga bahis operasyonunda aralarında Galatasaray'ın eski Başkanvelili Erden Timur'un da aralarında bulunduğu 29 isim hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararı verilen isimler arasında Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız'ın da aralarında bulunduğu, Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğulları da var.

Başsavcılık açıklamasında yer alan bilgilere göre; 14 futbolcunun da rakip takıma bahis oynadığı iddiaları yer alıyor.

En dikkat çekici nokta ise 26 Ekim 2024 tarihinde Kasımpaşa- Samsunspor maçı oldu.

Bu maçta Samsunspor deplasmanda mücadele ediyordu ve Kasımpaşa ilk yarıyı 1-0 önde tamamlamıştı ve Samsunspor ilk yarıda 2 penaltı kaçırmıştı. Hemen ardından Samsunspor 2.yarıda 4 gol atmıştı.

SÖZCÜ TV'de Para Politika ve Hayat programında konuşan gazeteci Damla Doğan Tuncel ise, "17. dakikada Samsunspor penaltı kazanıyor ve kaçırıyor. Aynı oyuncu 27.dakikada bir penaltı daha kullanıyor onu da kaçırıyor" bilgisini verdi.

Sözcü Gazetesi Fenerbahçe muhabiri İrfan Yirmibeş ise programda şunları kaydetti:

"Maçın oranı 34.50 ve 238 kişi oynamış.

50 bin TL yatırmış 1 milyon 275 bin TL kazanmış.

Bu müsabaka sonuçlarını etki ettiği için kulüpleri de etkileyip etkilemeyeceği merak ediliyor.

Eyüpspor Başkanı da tutuklu olarak yargılanıyor. Bunları da göz önünde bulundurduğumuzda artık kişiselden çıkıp kulüplere doğru cezalar gelebilir diye düşünüyorum. Bunlar kulüplere yansıyacak gibi duruyor."

"DİĞER TÜM BAHİSLER 1.50-1,98 ORANINDA"

Gazeteci Murat Ağırel ise o dönem kaleme aldığı yazısında ilgili maç için şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ancak bu bahsi oynayan kişinin önceki yaptığı bahislere baktım. Bu kadar yüksek oranlı bir tek bahis oynamış. Diğer tüm bahisleri 1.50-1.98 oranında. Siz olsanız sürekli 1.50 oranlarla oynayıp birden 34.50 orana 50 bin lira basar mısınız? Bu eşyanın tabiatına aykırı değil mi? Bu tür bir kuponun bu kadar yüksek miktarlarda oynanması ve birden fazla kişi tarafından aynı kuponun tercih edilmesi sizce de garip değil mi?

Bahis sorunu futboldan pis kokular yükselmesine neden oluyor. Öyle ki Hong Kong bahis mafyasının dünyanın en çok izlenen Premier Ligi’ni ve NBA’i bile manipüle ettiği iddia ediliyor. Türkiye’nin bu işe önlem almadığı sürece bu tip karanlık adamların at koşturduğu bir ülke olacağını herkes biliyor."