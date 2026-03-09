ABD/İsrail güçlerinin İran'a yönelik saldırıları 10. günde devam ederken Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarından kritik bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güvenliğinin artırılmasına yönelik yapılan kademeli planlamalar çerçevesinde; 6 adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemleri bugünden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne konuşlandırılmıştır" denildi. ADADAKİ İNGİLİZ ÜSLERİ HEDEF OLMUŞTU Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) bulunan Kraliyet Hava Kuvvetleri Akrotiri üssü, 2 Mart’ta bir dronun hedefi olmuştu. İngiltere Savunma Bakanlığı, söz konusu dronun İran’dan kalkmadığını açıklamıştı.

