MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Salonu'nda haftalık basın toplantısı düzenledi.

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesine ilişkin son bir haftalık verileri paylaştı.

"PROJE BEDELİ 5.4 MİLYAR İNGİLİZ STERLİNİ"

Bakanlık, Eurofighter tedariğine ilişkin ise şu açıklamayı yaptı:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekat ihtiyacının karşılanması maksadıyla yeni üretim Eurofighter Typhoon uçağı, ekipman ve muhtelif mühimmatın tedariki kapsamında 27 Ekim 2025 tarihinde Birleşik Krallık Devleti ile sözleşme imzalanmıştır. Tedarik içeriğinde yer alan 20 adet yeni üretim Eurofighter Typhoon uçağı, uçaklara ait görev ekipmanları ve muhtelif çeşit ve miktarda mühimmatlar için proje bedeli yaklaşık 5,4 milyar İngiliz Sterlini'dir. Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekat ihtiyacının karşılanmasına yönelik Katar ve Umman'dan tedarik edilecek Eurofighter Typhoon uçakları ile ilgili çalışmalara da devam edilmektedir.

ANITKABİR ZİYARETÇİ SAYISI

Aktürk ayrıca , Cumhuriyet'in 102'nci yıl dönümünde Anıtkabir'i 1 milyon 125 bin 311 kişinin ziyaret ettiğini açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milli Savunma Bakanlığı olarak törenler, gösteri uçuşları, liman ziyaretleri ve bando konserleri gibi yurt içinde ve dışında birçok anlamlı ve özel etkinlikle kutladığımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın coşkusuna ortak olan tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca, Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle, Anıtkabir'i ziyaret eden 1 milyon 125 bin 311 vatandaşımıza ve yoğunluk nedeniyle ziyaret gerçekleştiremeyen tüm halkımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz."

EUROFİGHTER TARTIŞMASI

İngiltere Başbakanı Starmer ise ülkesiyle yapılan anlaşmanın toplam 8 milyar sterline (yaklaşık 10.7 milyar Amerikan doları) karşılık geldiğini kaydetmişti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ise, “Daha bir yıl olmadı, İtalyanlar 24 Eurofighter için 6.5 milyar sterlin ödedi. İtalyanların 270 milyon sterlin ödediği bir uçağa biz 400 milyon vereceğiz. İtalyanlara kıyasla yüzde 48 daha fazla ödeyeceğiz. Neden?” diye sormuştu.

MSB'nin açıklamasına göre toplam maliyet üzerinden her bir Eurofighter'in fiyatı 270 milyon sterline karşılık geliyor. (310 milyon dolar)