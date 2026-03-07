ABD/İsrail güçlerinin İran'a yönelik saldırıları 8. günde devam ederken Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarından kritik bir açıklama geldi.
Açıklamada "Son gelişmeler kapsamında KKTC’nin güvenliğinin sağlanması için kademeli planlamalar yapılmaktadır. F-16 uçaklarının adaya konuşlanması değerlendirilen hususlardan biridir" ifadelerine yer verildi.
İNGİLİZ ÜSLERİ HEDEF OLMUŞTU
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) bulunan Kraliyet Hava Kuvvetleri Akrotiri üssü, 2 Mart’ta bir dronun hedefi olmuştu. İngiltere Savunma Bakanlığı, söz konusu dronun İran’dan kalkmadığını açıklamıştı.