Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında meydana gelen depremin 36.61 kilometre açıkta gerçekleştiği kaydedildi. AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin saat 05.51'de ve 40.08 kilometre derinlikte olduğu belirtildi. AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ Evimin altından fay hattı geçiyor mu? "Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" sorusunun cevabını öğrenmek isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden AFAD tarafından hazırlanan fay hattı haritasını görüntüleyebilirler. Fay haritası sorgulama işlemi, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle yapılmaktadır. AFAD DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

