İstanbul Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından sabah saatlerinde Antalya'da operasyon düzenlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başdanışmanı Cem Oğuz ve belediyede çalışan Buse K. gözaltına alındı. Şüpheliler Oğuz ve Buse K., İstanbul'a götürüldü.

Öte yandan tutuklanıp Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in makam şoförleri Aydın Günaydın ve Özer Uygun, 5 gün önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul’da yapılan sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanan Günaydın ve Uygun, Silivri Cezaevi'ne gönderildi. Dün de Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem'de görevli, Böcek'in ağabeyinin damadı Yasin Yellice gözaltına alınarak, İstanbul'a götürüldü. Yellice sevk edildiği hakimlik tarafından tutuklandı.