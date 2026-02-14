Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, uyku apnesi nedeniyle yeniden hastaneye kaldırıldı. Sağlık raporuna göre durumu kritik eşikte.

Avukatları, uyku apnesinin ileri seviyede olduğunu ve zaman zaman solunumunun durduğunu belirterek, durumun “yaşamsal boyut” kazandığını açıkladı. Böcek, tutuklu bulunduğu süre içinde sağlık sorunları nedeniyle 10. kez hastaneye sevk edilmiş oldu.

SAĞLIK RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in uyku apnesiyle ilgili sağlık raporu, Antalya Şehir Hastanesi tarafından hazırlandı.

Gazeteci Ali Taş’ın aktardığı bilgiye göre Böcek’in durumu kritik. Avukatları, solunumunun ara ara durduğunu ve durumun artık “yaşamsal boyut”ta olduğunu belirtti.

Taş, şu ifadeleri kullandı:

Aşağıdaki görsel, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in uyku apnesi ile ilgili, Antalya Şehir Hastanesi'nin verdiği rapor.

Polisomnografi (uyku testi) raporunda, gece boyunca çok sayıda solunum durması yaşandığı ve oksijen seviyesinin zaman zaman kritik düzeylere kadar düştüğü belirtildi.

23 Ocak 2026 tarihli rapora göre, hastada saat başına ortalama 44,8 solunum durması ve azalması (Apne-Hipopne İndeksi) tespit edildi. Bu değer, tıbbi sınıflamaya göre “ağır” düzeyde uyku apnesine işaret ediyor. Özellikle sırtüstü pozisyonda solunum bozukluklarının belirgin şekilde arttığı, oksijen satürasyonunun en düşük yüzde 76’ya kadar gerilediği kaydedildi.

Uzman hekimler tarafından CPAP (pozitif hava yolu basıncı) tedavisi önerildi. Bu tedavi yöntemi, uyku sırasında solunum yolunun açık kalmasını sağlayarak nefes durmalarını önlemeyi amaçlıyor.

Uyku apnesi; tedavi edilmediği takdirde kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon ve ani sağlık komplikasyonları riskini artırabilen ciddi bir rahatsızlık olarak biliniyor.