Film ve dizi platformu Netflix, Türkiye'yi sarsan kadın cinayetlerinden biri olan Münevver Karabulut dosyasını belgeselini hazırlamıştı.

Belgesel için dikkat çeken bir karar geldi.

Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre; belgesel için yayın durdurma tedbiri uygulandı.

Münevver Karabulut’un annesi İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak, ‘Belgeseli yayınlamayın’ dedi.

Mahkeme yürütülen yargılama sonuçlanıncaya kadar “Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası” isimli belgeselin; sosyal medya, televizyon, Netflix ve benzeri dijital platformlar gibi her türlü satış ve dağıtım mecrasında yayınlanmasını durdurdu.

Kararda; murisin mal varlığına ilişkin araştırma tamamlanana kadar telafisi güç bir durum oluşmaması için ihtiyati tedbir verilmesine hükmedildi.

Platform, dünya çapında yayınladığı 'true crime' belgeselleri kapsamında "Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası" adıyla ilk fragmanını da yayınlamıştı. Yapım için resmi bir yayın tarihi henüz açıklanmamıştı.

MÜNEVVER KARABULUT CİNAYETİ

Türkiye’nin en çok tartışılan kadın cinayeti davalarından biri olan 17 yaşındaki Münevver Karabulut, 3 Mart 2009’da Cem Garipoğlu tarafından öldürülmüştü.

Garipoğlu 197 gün sonra teslim olunca tutuklanmıştı. 24 yıl hapis cezası verilip Silivri Cezaevi’ne konan Garipoğlu’nun 10 Ekim 2014’te hücresinde ölü bulunduğu açıklanmıştı.

Kasım 2024’te Cem Garipoğlu’nun mezarı açılmış, incelemede mezardaki kişinin Garipoğlu olduğu belirlenerek dosyada takipsizlik kararı verilmişti.