İsrail ve İran arasındaki gerilim her geçen saat biraz daha artıyor. Dün akşam karşılıklı füze atışları yaşanmış ve İsrail Başkenti Tel Aviv füzelerin hedefi olmuştu.

İsrail Başbakanı Netanyahu saldırılarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Netaynahu şu ifadeleri kullandı:

"Çok yakında, İsrail Hava Kuvvetleri jetlerinin Tahran semalarında uçtuğunu göreceksiniz. Ayetullah rejiminin her yerini ve her hedefini vuracağız."

NÜKLEER TESİSTE SIZINTI

Gece boyu aralıklarla karşılıklı saldırılar devam etti. İsrail gece yarısı İran'ın batısındaki Mehrabad Havalimanı yakınlarını vurdu. Bölgede yangınlar çıktı.

İsrail güçleri; İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki nükleer tesislerini de hedef aldı. İran tesislerde kısıtlı hasar oluştuğunu duyurdu.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ise Natanz Nükleer Tesisi'nde radyasyon ve kimyasal sızıntı olduğunu açıkladı. Tel Aviv'de de gece boyu sirenler susmadı.