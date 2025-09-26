İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 80. Birlemiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etmek için kürsüye geldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşmak üzere kürsüye çıktı.

Ancak Gazze'deki katliamların bizzat sorumlusu olarak kabul edilen Netanyahu'nun konuşmasını dinlemek yerine, onlarca ülkenin temsilcisi sırtlarını döndü, salonu terk etti.

Toplantının yapıldığı salonun üst katları tamamen boşalırken, delegasyonlar kapılarda sıra oldu.

Bu esnada Netanyahu, konuşmasına devam etti. Gazze'deki 'savaşın' kazanılması gerektiğini söyledi ve İran ve Hamas'ı sorumlu tuttu.

NETANYAHU NE DİYOR?

Netanyahu, Gazze'ye kurdurduğu hoparlörlerden 'Hamas'ın rehin aldığıİsrailli mahkumlara' seslenmek istediğini söyledi.

Netanyahu, önce İbranice ve sonra da İngilizce olarak seslendi. Netanyahu daha sonra da "bu konuşma şu an Gazzeli'lerin telefonlarına İsrail istihbaratı tarafından canlı olarak aktarılıyor" dedi.

Netanyahu, konuşmasının devamında elinde bir "sınav sorusuyla" konuştu. İsrail Başbakanı "Sizce bu örgütlerin hangileri 'Amerika'ya ölüm' sloganı atıyor?" diye sordu ve Hamas, Hizbullah, İran ve Husilerin yazılı olduğu şıkları gösterdi.

'Kötülük eksenine' karşı savaştıklarını söyleyen Netanyahu, batılı ülkelere 'medyanın baskısı altında diz çöktünüz. Bize baskı uyguluyor, bize yaptırım uyguluyorsunuz. Düşmanlarınıza destek veriyorsunuz. İsrail'e destek vermelisiniz" dedi.

Gazze'deki ölümleri küçümeseyen Netanyahu, "İsrail, sivil ölümlerini durdurmak için her ordudan daha fazla çaba gösteriyor" dedi ve "İsrail milyonlarca büroşür göndererek, milyonlarca mesaj atarak saldırılardan önce yazılar gönderdi. Bizim yaptıklarımızı görmelisiniz. Hamasi vurulan insanları silahla zoruyla kalkan olarak kullanıyor. Sivil ölümleri bizim için de trajedi" diye konuştu.

Netanyahu, konuşmasının devamında "soykırım işleyen bir ülke, oradaki halka 'git' der mi?" diye sordu. Bu sözler, boş salonda yankılandı.