Nobel Komitesi, Nobel Barış Ödülü'nü Maria Corina Machado'ya verildi. Venezuelalı muhalefet lideri Machado, Venezula halkı için Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro ile mücadele eden bir lider olarak biliniyor.

NOBEL'İ TRUMP ALAMADI

8 Temmuz’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ı Nobel Barış Ödülü’ne aday göstermişti. Dün de (9 Ekim) Netanyahu’nun ofisi ödülün Trump’a verilmesi için çağrı yapmıştı.

Ayrıca Pakistan ve Kamboçya da Trump'ı ödüle aday göstermişti.

MACHADO SEÇİMLERİ BOYKOT ETMİŞTİ

SEÇİMİ BOYKOT EDEN MACHADO: SEÇİME KİMSE İNANMIYOR

Venezuela’da muhalefetin önde gelen isimlerinden olan Machado liderliğindeki Demokratik Birlik Platformu 27 Mayıs’ta seçimleri boykot etmiş ve şöyle demişti:

“Koşullar yok, güvenceler yok, hakem yok. O halde seçim de yok. Bu iktidarın yetkisi 28 Temmuz’da halk tarafından elinden alınmıştı. Çoğunluk oy kullanmadı ve artık kimse inanmıyor.”

Nobel Komitesi, açıklamasında "Venezuela halkının demokratik haklarını yorulmak nedir bilmeden savunması, durmak bilmeden verdiği mücadele ve diktatörlükten demokrasiye adil ve barışçıl bir geçiş sağalmak için verdiği çabalardan dolayı bu ödüle hak kazandı" ifadelerini kullandı.

ÖDÜLE TRUMP TALİPTİ; ALAMADI

ABD Başkanı Trump, "Zaten bana vermezler, en hak etmeyen kişiye ödül verilir" ifadelerini kullanmıştı.

Nobel Komitesi, Nobel Barış Ödülü'nü 10 Aralık'ta düzenlenecek törenle sahibine takdim edecek. Diğer tüm Nobel Ödülleri geleneksel olarak Stockholm'de takdim edilirken, Barış Ödülü Oslo'da veriliyor.

GEÇMİŞTE KİMLER NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ ALDI?

Willy Brandt – Eski Batı Almanya Şansölyesi

Enver Sedat – Eski Mısır Cumhurbaşkanı

Menahem Begin – Eski İsrail Başbakanı

Mihail Gorbaçov – Eski Sovyetler Birliği Lideri

Nelson Mandela – Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı