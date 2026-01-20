Son dakika haberi... DEM Parti bu haftaki grup toplantısını TBMM yerine Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaptı. Suriye'de HTŞ yönetiminin SDG kontrolündeki bölgeye dönük operasyonlarına tepki olarak yapılan toplantının ardından bir grup sınıra doğru yöneldi.
ÖCALAN BAYRAKLARIYLA YÜRÜDÜLER
Ellerinde Öcalan bayrakları taşıyan grup Türk bayrağının dikili olduğu direğe çıkarak bayrağı indirdi. O anlar kameraya yansıdı
TÜRK BAYRAĞINI İNDİRDİLER
Sınırın diğer tarafına geçmek isteyen grup burada Türk bayrağını hedef alan bir saldırı girişiminde bulundu. Terör örgütü lehine sloganlar atan grup, sınır hattındaki bayrak direğinde göndere çekili Türk bayrağını indirdi.
Sınır güvenliğini sağlayan askerlerin uyarı amacıyla havaya ateş açması üzerine grup bölgeden kaçarak uzaklaştı.
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan X hesabından yaptığı açıklamada "Nusaybin-Qamışlo sınırında yaşanan bayrak indirme olayı bizleri derinden üzmüştür" dedi.
Doğan şöyle devam etti:
Nusaybin-Qamışlo sınırında yaşanan bayrak indirme olayı bizleri derinden üzmüştür.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da provokasyona tepki gösterdi.
Duran şunları kaydetti:
Nusaybin-Kamışlı sınır hattında, Suriye tarafındaki terör örgütü YPG yandaşları tarafından şanlı bayrağımıza yapılan hain saldırı, milletimizin huzuruna yönelmiş, terörle mücadele kapsamındaki gelişmeleri hedef alan açık bir provokasyondur. Bu tür eylemleri planlayan ve icra edenler bilmelidir ki, Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliğine yönelik her tehdit ve mukaddesatımıza yönelik her alçaklık, en kararlı şekilde karşılık bulacaktır. Söz konusu saldırıyla, terörsüz Türkiye hedefini sabote etmeye yönelik karanlık odakların bir kez daha devreye girdiği görülmektedir. Bu girişimler, ne devletimizin kararlılığını zayıflatabilecek ne de milletimizin birlik ve beraberliğine zarar verebilecektir. Olayla ilgili olarak ilgili kurumlarımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Bu hain teşebbüsün failleri ve arkasındaki yapılar, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde tespit edilerek gerekli tüm adli ve idari işlemler gecikmeksizin uygulanacaktır. Hiçbir saldırı ve provokasyon cezasız kalmayacaktır.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans
ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.