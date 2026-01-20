Son dakika haberi... DEM Parti bu haftaki grup toplantısını TBMM yerine Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaptı. Suriye'de HTŞ yönetiminin SDG kontrolündeki bölgeye dönük operasyonlarına tepki olarak yapılan toplantının ardından bir grup sınıra doğru yöneldi.

ÖCALAN BAYRAKLARIYLA YÜRÜDÜLER

Ellerinde Öcalan bayrakları taşıyan grup Türk bayrağının dikili olduğu direğe çıkarak bayrağı indirdi. O anlar kameraya yansıdı

TÜRK BAYRAĞINI İNDİRDİLER

Sınırın diğer tarafına geçmek isteyen grup burada Türk bayrağını hedef alan bir saldırı girişiminde bulundu. Terör örgütü lehine sloganlar atan grup, sınır hattındaki bayrak direğinde göndere çekili Türk bayrağını indirdi.

Sınır güvenliğini sağlayan askerlerin uyarı amacıyla havaya ateş açması üzerine grup bölgeden kaçarak uzaklaştı.



DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan X hesabından yaptığı açıklamada "Nusaybin-Qamışlo sınırında yaşanan bayrak indirme olayı bizleri derinden üzmüştür" dedi.

Doğan şöyle devam etti:

Nusaybin-Qamışlo sınırında yaşanan bayrak indirme olayı bizleri derinden üzmüştür.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da provokasyona tepki gösterdi.