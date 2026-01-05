Son dakika... Ocak ayı kira artış oranı belli oldu.

TÜİK aralık ayı enflasyonunu yüzde 0,89 olarak açıkladı. Buna göre ocak ayında yapılacak kira artış oranında tavan sınırı yüzde 34,88 olarak gerçekleşti.

K İRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU

TÜİK aralık ayı enflasyonunun aylık yüzde 0,89 yıllık yüzde 30,89 olduğunu açıkladı. 12 aylık ortalamaya göre belli olan ocak ayı kira artış oranı ise yüzde 34,88 oldu.

K İRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Mevcut kira bedeli: 25.000,00 TL

Kira artışı yapılacak ay: Ocak 2026

Kira artış oranı: Yüzde 35,91

Kira artış tutarı: 8.720,00 TL

Yeni kira tutarı: 33.720,00 TL

2026 YILI KİRA ARTIŞ ORANLARI

Ocak: Yüzde 34,88