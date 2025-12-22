Soruşturmayla ilgili her geçen gün yeni iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. YILMAN'DAN ŞOK İDDİA Gazeteci Sevilay Yılman, Show TV’de katıldığı canlı yayında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un da ifadeye çağrılacağını öne sürdü. Soruşturmanın kilit ismi Ela Rümeysa Cebeci’ye atıfta bulunan Yılman, “Bizim Ela bela olmuş; Fenerbahçe’nin de, Galatasaray’ın da, Beşiktaş’ın da… Biliyorsunuz Serdar Bilgili’nin adını da vermişti” ifadelerini kullandı. YALANLANDI İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları Okan Buruk’un ifadeye çağrılacağı iddialarını yalanladı.

