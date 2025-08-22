Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamada depremin 15.21'de ve 5.5 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıklarken derinliği 7.4 olarak açıklandı.
DEPREM ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ
Deprem Balıkesir'in yanı sıra Manisa, Uşak, Bursa ve İzmir gibi çevre illerden de hissedildi.
ARTÇILAR DEVAM EDİYOR
Bölgede 10 Ağustos'ta 6.1 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, artçı sarsıntılar sürüyor.