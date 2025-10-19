Son Dakika... Sumbas ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü 4.1 olarak açıklandı.
AFAD'dan yapılan açıklamada depremin saat 14.39'da meydana geldiği ve derinliğinin 7 kilometre olduğu kaydedildi.
Depremin Adana'nın Feke ilçesine 2.97 kilometre; Osmaniye ve Kahramanmaraş il merkezlerine 75.41 kilometre ve Adana'ya 106.7 kilometre uzaklıkta olduğu açıklandı.
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Sumbas (Osmaniye)
Tarih:2025-10-19
Saat:14:39:10 TSİ
Enlem:37.73444 N
Boylam:36.09 E
Derinlik:7 km
