Son Dakika... Sumbas ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü 4.1 olarak açıklandı.

AFAD'dan yapılan açıklamada depremin saat 14.39'da meydana geldiği ve derinliğinin 7 kilometre olduğu kaydedildi.

Depremin Adana'nın Feke ilçesine 2.97 kilometre; Osmaniye ve Kahramanmaraş il merkezlerine 75.41 kilometre ve Adana'ya 106.7 kilometre uzaklıkta olduğu açıklandı.