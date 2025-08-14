Son Dakika Haberi... CHP lideri Özel'in, İBB soruşturmasında tutuklanan Murat Kapki'nin AKP'li Mücahit Birinci hakkında, "kendisine yalan ifade vermesi konusunda baskı yaptığı ve 2 milyon dolar istediğine" dair sözleri sonrası Mücahit Birinci sosyal medya üzerinden, gazeteci Ferhat Murat'ın paylaşımını yeniden gönderi olarak paylaştı.

Murat'ın paylaşımda şu ifadeler yer alıyor:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in büyük puntolularla açıklayacağı konuyu 12 saat önce yazdım.

İlk öğrendiğimdeki yorumu şimdi tekrarlayayım.

Bu durum ikinci ‘kırmızı kart’ vakasıdır…"

BİRİNCİ'DEN BİR PAYLAŞIM DAHA

Birinci yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Şu zırvaların bir bitsin sana kendi öngördüğüm sürede bir cevap vereceğim @eczozgurozel... Çok uzun sürmeyecek. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacak."

Şu zırvaların bir bitsin sana kendi öngördüğüm sürede bir cevap vereceğim @eczozgurozel...



Çok uzun sürmeyecek. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacak. — Mücahit Birinci (@birincimucahit) August 14, 2025

Özgür efendi;

1- Ulan bu adam hani itirafçıydı? Sizle ilgili belge bilgi verince iftiracı, bizle ilgili abuk subuk konuştuğunda doğru dürüst iş adamı nasıl olacak?

2- Al bak vekaletim burada. Adam gelmiş vekaletini vermiş, görüşmeye gitmişim, sonra bana bazı şeyler anlatmış, onları somutlaştıramadığını gördüğümde görüşmeyi sona erdirmişim. Görüşme süresi gir çık 20 dakika. Bu arkadaş da vekalet ilişkisini sona erdirmiş. Ne iddia ettiğin gibi görüşmede para konuşulmuş ne kuruş alınmış. Mesleğimi yaparken sana mı soracağım!?

3- Madem bu arkadaş iddia ettiği şeyleri yaşadı, benimle görüşmeden sonra şahıs gitti

4. itiraf ifadesi verdi. Neden o ifadelerinde bu iddia ettiklerinden, benden bahsetmedi? Kardeşim 4. İfadeni veriyorsun benden bahsetsene. Bu olayları anlat neden anlatmıyorsun?Çıkamayınca aklına mı geliyor bunlar? Yer mi millet bunları? Adliyeye gelip sayfalarca ifade ver bunlardan hiç bahsetme, sonra aydınlan, git Tekirdağ'da şikayette bulun.

4- Özgür Efendi, adamınız firari Emrah Bağdatlı'nın Kapki ile ilgili X'lerini oku, nasıl "sahtekar", nasıl "uydurukçu bi adam" olduğunu birinci elden anla...

5- Bence bu basın toplantınla sen, yeni itirafçı olanlara veya olacaklara engel olmak istiyorsun. Ön almak istiyorsun. Ama çorap söküğü gibi geliyor. 6- Şimdi gidiyorum savcılığa ifademi vereceğim hodri meydan. İşin özeti ben de birşey var birşey anlatacak sandım ama görünce güldüm. Size söyleyince iftira bize deyince gerçek. Hadi bak işine! Tekrar söylüyorum, bugün Ekrem etkin pişman olsun, başım gözümle Özgür efendi... İletirsin...

SAVCILIKTAN JET SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Murat Kapki ve Mücahit Birinci iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılık'tan yapılan açıklama şöyle:

"14.08.2025 tarihinde bazı basın yayın kuruluşları , sosyal medya kuruluşları vasıtasıyla öğrenilen ,Cumhuriyet Başsavcılğımızın 2024/228233 sayılı soruşturma dosyamız tutuklu şüphelilerinden Murat KAPKİ ile avukat Mücahit BİRİNCİ arasında cezaevinde gerçekleştirdiği belirtilen görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin araştırma yapılması amacıyla resen soruşturma başlatılmış olup gelişmelerden ayrıca gerektiğinde bilgilendirme yapılacaktır"

"CÜRMÜN KADAR YER YAKARSIN MÜCAHİT"

CHP lideri Özel, basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Birinci'nin CHP lideri Özel'in konuşması devam ederken kullandığı ifadeler sorulan Özel, "Cürmün kadar yer yakarsın Mücahit" dedi.