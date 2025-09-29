İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP İstanbul İl Yönetimini düşürüp yerine Gürsel Tekin ve beraberindeki kayyum heyetini atamasının sonra gerçekleştirilen olağanüstü kurultayda CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Özgür Çelik mazbatasını almak için Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na geldi.

Saat 15.00 sıralarında Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na gelen Özgür Çelik, binanın önünde kendisini bekleyen partililer tarafından alkışlarla karşılandı. Selam verdikten sonra binaya giren Çelik’in mazbatasını teslim alabilmesi için resmi belgelerin kurula ulaşması bekleniyor.

Çelik'e destek olmak üzere milletvekilleri, parti yöneticileri ve teşkilat mensupları da ilçe binası önüne geldi.

Çelik 1 saati aşkın süredir mazbatasını almak için seçim kurulunda bekliyor.

Mazbatanın imzalanma süreci tamamlandıktan sonra İlçe Seçim Kurulu’na getirileceği bildirildi. Çelik, mazbatasını aldıktan sonra CHP’nin Sarıyer’deki eski İstanbul İl Başkanlığı binasına geçecek.