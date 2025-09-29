İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP İstanbul İl Yönetimini düşürüp yerine Gürsel Tekin ve beraberindeki kayyum heyetini atamasının sonra gerçekleştirilen olağanüstü kurultayda CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Özgür Çelik, bugün saat 15:00'te mazbatasını almak için Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na geldi.

ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Çelik'e destek olmak üzere milletvekilleri, parti yöneticileri ve teşkilat mensupları da ilçe binası önünde bulundu.

Alkışlarla karşılanan Çelik, seçim kuruluna girerek mazbatasını bekledi.

MAZBATASINI ALDI

Bir buçuk saatlik bekleyişin ardından mazbatasını alan Çelik, CHP’nin Sarıyer’deki eski İstanbul İl Başkanlığı binasına geçti.

'MAHKEME İLE DİZAYN EDEMEZSİNİZ'

Mazbatasını aldıktan sonra Sarıyer İlçe Seçim Kurulu önünde basın açıklaması yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, şunları söyledi:

Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'ndan az önce mazbatamızı aldık. Bu mazbata CHP'nin mahkeme kararıyla değil CHP delegeleri ile dizayn edileceğinin en güzel örneğidir.

Olağanüstü İl kongremizi gerçekleştirdik. İkinci kez seçilerek mazbatamızı aldık.

10 gün boyunca CHP'yi koruyan bütün yurttaşlarımıza teşekkür ederim.

2 Eylül'de karar alındı. Bu karar borsada ciddi dalgalanmalara ve Türkiye ekonomisine ağır bir etki yarattı. Günlerdir ve haftalardır bu konularla Türkiye'yi meşgul ettiler. Amaçlarının ne olduğunu biliyoruz.

'EKONOMİK KRİZ VAR, CHP KONUŞULUYOR'

Ekonomik krizin içinde Türkiye gündeminde CHP konuşuluyor. Amaçlarının ne olduğunu biliyoruz.

Çarşamba günü 20.30'da Fevzi Çakmak'tayız.

Kimse umutsuzluğa kapılmasın bu mücadelenin sonunda güzel Türkiye'miz kazanacak.

Buradan ilçe başkanlarımız ve yöneticilerimizle beraber Genel Başkanımızın İstanbul ofisine gidiyoruz. Küçük bir istişare yapacağız.

Partimizin olağan kongre süreçleri devam ediyor. Alınmış tedbir kararları için İstinaf Mahkemesine başvuru yaptık birkaç haftaya sonuçlanmasını bekliyoruz.

GÜRSEL TEKİN'E CEVAP

Gürsel Tekin yargı bozmadığı sürece ben bu noktaya geleceğim diyor. Benim mahkeme kararıyla geleceğim diyenlere lafım yoktur. Ben örgüt iradesiyle geldim. Beş bin polisle kapıma dayanıldığında da görevimin başındaydım. Ben seçilmiş bir il başkanıyım. Siyasallaşmış mahkeme kararları ile konuşanlara benim bir lafım yok.