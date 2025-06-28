CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den kurultay iptal davasına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İlk günden beri söyledim, bu davanın reddolacağına, bir olumsuz sonuç çıkarmayacağına eminim. Maksat sonuç almakta değil, maksat süreçte partiyi tartıştırmak

Üzüldüğüm nokta, bu oyuna gelip partiyi tartışanlar var, partiyi tartıştıranlar var. Bu yüzden diyorum ki bu sonuç odaklı değil, süreç odaklıdır.

Oyuna gelmeyelim, önümüze bakalım. Bizim ötekimiz yok, bizim eskimiz yok, bizim kenarda, geride bıraktığımız kimse yok. Bugüne kadar kimseye saygıda kusur etmedik, bundan sonra da etmeyiz"

ERDOĞAN'A AHTAPOT YANITI

Özel açıklamalarına şöyle devam etti:

"Ahtapot diyemiyor, turpun büyüğü diyemiyor. Bu konuda dikkat çekilince ‘Aman hazır Özgür Özel de yokken...’ Benim yurt dışında olmamdan istifade bugün bir cümlede hızlı hızlı ‘Turp, küçüğü, büyüğü, ahtapot’ demiş, çekilmiş

Ne oldu Erdoğan, hani biz birbirimizin yüzüne bakamayacaktık, hani turpun büyüğü heybedeydi, yakında çıkacaktı? Ahtapotun kollarına ne oldu? Ahtapotun kollarından AK Parti’nin yolsuzlukları, AK Parti’nin bu ülkeye yaptıkları çıktı

Yakında dönüyorum ve benim yokluğumdan istifade ‘Ahtapot, turpun büyüğü’ deyip kaçma. Karşındayım, göreceğiz bakalım ahtapot kimmiş, turpun büyüğü kimdeymiş"

'ESKİ KONFORU ARAMASI'

''Hiç Erdoğan o eski konforunu aramasın. Öyle bir şey yok. O bize diyecek ki ‘Türkiye’yi dışarıya şikayet ediyor.’ Biz de ‘Aman yapmıyoruz, etmiyoruz...’ Ben şunu söyledim: ‘Sen bir ülkede darbeye kalkışırsan bu yaptığın iş bütün dünyanın konusudur, ilgi alanındadır, uluslararası toplum buna tepki gösterir.’ 19 Mart, dört başı mamur bir sivil darbe girişimidir. Türkiye’yi yöneten iktidara değil; gelecekte yönetecek olan iktidara, gelecekteki cumhurbaşkanına, cumhurbaşkanı adayımıza ve İstanbul’un seçilmiş belediye başkanına, İstanbul’un seçilmiş belediye başkanını seçenlerin iradesine yapılan bir darbe girişimidir.

İlk gün dedim; ‘Bunu bütün dünyaya anlatacağım’ diye. Anlatmaya devam ediyorum. Beyefendinin zoruna gidiyor. Eskiden ‘dostum’ dedikleriyle şimdi bir masada oturup eskiden Türkiye’ye ‘Benim bunlarla ilişkim çok iyi. Onlar benden vazgeçmez. Türkiye eşittir Erdoğan’ diye benimsetmeye çalıştıklarıyla CHP, ‘Erdoğan Türkiye değildir. Hatta Türkiye’nin geleceğinde artık Erdoğan yoktur. Gitmesi an meselesidir. Sandıktan kaçmaktadır ve Türkiye’de artık Erdoğan ikinci partidir. Gelecekte olsa olsa muhalefet partisidir. Becerebilirse ana muhalefet partisidir.’ Bu gerçekle yüzleşiyor"