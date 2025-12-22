DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol saat 12.00’de CHP Genel Merkezi'ne gelerek Genel Başkan Özgür Özel ile görüşmeye başladı.

1 saat 20 dakikaya yakın süren görüşmenin ardından heyet basın açıklamasında bulundu.

"LEYLA ZANA'YA YÖNELİK SÖZLER KABUL EDİLEMEZ"

Özel görüşme sonrası yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Sayın Leyla Zana'ya yönelik geçtiğimiz hafta yaşanan ve kabul edilemez gelişmeleri ki ben kendisini arayarak da duygularımı ifade etmek istemiştim ancak o günlerdeki bizim de içinde bulunduğumuz sıkıntılı süreçten dolayı bir telefon irtibatı sağlayamadık. Bu konudaki iyi dileklerimizi ve üzüntümüzü içerde ifade ettim. Bir kez daha kamuoyu önünde ifade etmek istedim. Bu toprakların üzerinde Anadolu'da böyle bir şey yapılmasını kabul etmiyoruz.

Hele hele bir siyasetçi için stadyumları kullanan bir anlayışa hiçbirimizin kapı aralamasının mümkün olmadığını ifade etmek isterim.