CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'ye geçeceği konuşulan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na çok sert tepki gösterdi. Özel, "Şimdi yeni fazdayız. Özlem Çerçioğlu'na Aziz İhsan Aktaş'la çalışmışsınız ya içeri atıl ya da gel partime katıl. Olay bundan ibarettir. Yazıklar olsun" dedi. Özel, Çerçioğlu'nun benzer suçlamalar nedeniyle tutuklu bulunanlar gibi 'mertçe' davranamadığını da belirtti.

Silivri'ye gelen Özel, tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.Ziyaret sonrası değerlendirmelerde bulunan Özel, şunları söyledi:

Aziz İhsan Aktaş'ın Türkiye'de en çok çalıştığı birinci belediye Aydın. Aziz İhsan Aktaş'ın çalıştığı belediyeleri içeri tıkın demem. Bir suç varsa ihalede Sayıştay bakar, yargılanır.

Aziz İhsan Aktaş'ın çalıştığı herkesi CHP'li ise suçlu değilse dokunulmaz kabul ettiniz. AK Partilileri ellemiyorlar.

Dikkatle izleyeceğiz bakalım jant firmasını. Jant firmasının cart diye iflası ne duruma gelecek bakalım göreceğiz.

Günlerdir, Aydın’daki bütün belediye başkanlarımıza ‘Gel beraber gidelim, partiden attırın kendinizi’ demiş. Efeler İlçe Başkanı'na 'Attır kendini partiden bahanem olsun' denildi, inat ettim atmadım o namussuzu partiden. Sırf bahane vermemek için. Kabak gibi ortada şimdi. Efeler İlçe Başkanı'na partimiz aleyhinde dünya kadar açıklama yaptırtıyor. Biz onu disipline atacağız, o da bahane edecek. İlk ilan edilen belediye başkanıdır. Kemal Bey'in sözünü çiğnememek için. İlan edilen ilk belediye başkanıydı, neden? Kemal Bey'i kırmamak için. Yoksa Aydın'ı alacak başka kimse yok muydu? Bizim mertçe tutumumuza karşı yaptıkları bu. Hadi bakalım bundan sonrasını görelim.

Şimdi yeni fazdayız. Özlem Çerçioğlu'na Aziz İhsan Aktaş'la çalışmışsınız ya içeri atıl ya da gel partime katıl. Olay bundan ibarettir.

Özlem Çerçioğlu suçsuz olduğunu iddia edip bu haksızlığa karşı içeride yatan bu kadar mert adam varken bu mertliği gösteremeyip...

CHP adayını yenemeyen Tayyip Erdoğan kelime oyunu yapıyor. Sen Aydın'dan tekme tokat kovuldun 31 Mart'ta. Üçüncü, dördüncü kez yendik seni. Aydın'ı almak ya içeri tıkıl ya partime katıl demekle oluyorsa ben sana ne diyeyim. Bu mertlik? Bir dahakine yine alacağım Aydın'ı. Yazıklar olsun.

Ya içeri atıl, ya AK Parti'ye katıl formülüyle Özlem Çerçioğlu yarın AK Parti'ye aydınlatacakmış. AK Parti'nin kara düzeni.