CHP İstanbul İl Yönetimi’ne kayyım olarak atanan heyette peş peşe istifalar yaşandı. Heyette yer alan Hasan Babacan’ın görevden çekildiği öğrenilirken, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Müjdat Gürbüz’ün de kayyım heyetinden ayrıldığını duyurdu.

MAHKEME KARARIYLA GEÇİCİ YÖNETİM

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde başkan seçilen Özgür Çelik ve yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına hükmetmişti. Mahkeme, İl Başkanlığı’na geçici yönetim kurulu olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan beş kişilik bir heyet atamıştı.

BABACAN, ÖZGÜR ÇELİK’İ ZİYARET ETTİ

Kayyım heyetinde yer alan Hasan Babacan, bugün CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’i il binasında ziyaret etti. Görüşmenin ardından açıklama yapan Çelik, “Sayın Hasan Babacan, il binamızda ziyaretimize geldi. Kendisiyle Grup Başkanvekilimiz Ali Mahir Başarır ve Parti Meclisi Üyemiz Bedirhan Berkdoğru ile birlikte partimizin geçmişini, bugününü ve geleceğini konuştuk. Güzel bir sohbet oldu. Kendisi kamuoyuna kendi değerlendirmelerini yapacaktır” ifadelerini kullandı.

PARTİDEN İHRAÇ TALEBİ GERİ ÇEKİLDİ

Babacan’ın, Özgür Çelik ile yaptığı görüşmenin ardından kayyım heyetinden ayrılma kararı aldığı belirtildi. Bu gelişmenin ardından CHP yönetimi, Babacan hakkındaki ihraç talebini geri çekti.

BAŞARIR: GÜRBÜZ DE HEYETTEN ÇEKİLDİ

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise yaptığı açıklamada, kayyım heyetinde yer alan Müjdat Gürbüz’ün de görevden ayrıldığını duyurdu.