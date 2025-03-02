Engin Polat, Alper Kürşat Polat, Hazal Erdoğan ve videoyu çeken Dilan Polat hakkında, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçlamasıyla re'sen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Polat çifti için yeni bir gelişme yaşadındı

AVUKATLARI AÇIKLADI: SERBEST BIRAKILDILAR

Uyuşturucu suçlamasıyla gözaltına alınan Dilan ve Engin Polat çifti, gerçekleştirilen işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Karar, Polat’ın avukatı Sevinç Horoz tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.

Horoz ilgili paylaşımında, "Müvekillerin ev araması sonucu bir suç unsuru tespit edilememiştir. Engin Polat ve Dilan Polat ifadeleri tamamlandıktan sonra serbest bırakılmıştır" ifadelerini kullandı.