Son Dakika Haberi... ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya gelecek.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov tarafından yapılan açıklamaya göre, iki liderin görüşme konusunda mutabık kaldığı ve hazırlıkların tamamlandığı bildirildi.

Uşakov, toplantının nerede yapılacağına dair kararın verildiğini, ancak görüşmenin içeriğiyle ilgili bilgilerin yakın zamanda açıklanacağını duyurdu.

Putin ile Trump'ın yüz yüze gerçekleştirdiği son görüşme, 2019 yılında Japonya’nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Zirvesi çerçevesindeydi.

ZELENSKİ'DEN PUTİN'E ÇAĞRI

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya lideri Putin'e, savaşı bitirmesi için verdiği sürede son 24 saate girilirken, Ukrayna lideri Zelenski dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yürütülen temaslar sonrası açıklamalarda bulunan Trump, "Savaşın sona ermesi için herkes hemfikir" demişti.

Beyaz Saray yetkilileri de Trump ile Putin arasında gelecek hafta bir görüşme yapılabileceğini belirtti.

Ukrayna lideri Zelenski de önemli bir açıklama yaptı. Zelenski, savaşı sonlandırmak için Rusya lideri Putin'e görüşme çağrısında bulundu.