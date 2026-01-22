Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, “yasa dışı bahse teşvik” suçlamasıyla açılan dava kapsamında hakim karşısına çıktı.

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına Saran ile taraf avukatları katıldı.

Saran ve kanal yöneticileri 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

“MÜMKÜN DEĞİL”

Saran, hakimin “Yayıncı olarak yayınlara lokal müdahale etme şansınız var mı?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

-Kaliteyi son derece bozan bir şey oluyor, reklamları değiştirmek sinyali alt üst eder. İzlenemez hale getirir. Bu çok komplike bir durumdur. Teknik olarak mümkün değil.

Saran’ın savunmasının ardından duruşma hakimi bu sefer de “Blur yapılabilir mi?” sorusunu yöneltti.

Saran, bu soruya ise şu yanıtı verdi:

-Blur yaptığınız zaman örneğin Arda Güler geçiyor ama Güler’i göremezsiniz.

-Futbolcular saha içerisinde hareket halinde olduğu için kale, futbolcu, gol her şey blurlanabilir.

SAVUNMA YAPTI

Sadettin Saran, yasa dışı bahis reklamı soruşturması kapsamında hakim karşısında savunma yaptı:

-En büyük biziz ama bunu bir tek biz yapmıyoruz. Bütün bunu yapan yayıncılar olmak üzere buna karşı çıkmayı ilk biz başlattık.

-Savcılık soruşturma başlatmadan itiraz ettik. Yurt dışındakilere bize temiz feed verin dedik. Senelerdir bu iş böyledir düşüncesine girmedik. Herkes nasılsa böyle yanlıyor demedik. Türkiye’deki hassasiyetleri kendilerine anlattık.

-İspanya ve İtalya liginin yayınlarını cezai şartımız olmasına rağmen yayınlamamaya başlamadık. Türkiye’de hiçbir yayıncı bunu yapmadı. Ki müşterilerimiz de bize hakarete varan küfürler etti.

Hatta ben ve kardeşim UEFA Başkanıyla görüşüp bu konuyu konuştuk. Kaygılarımızı anlattık, daha sonra da kendisi bize bu konuyu Cumhurbaşkanı ile görüştüğünü de söyledi. Ben devlet memuru çocuğuyum ve itibarımıza önem verdim.

-Dişimle tırnağımla bu yerlere geldim. Böyle bir suça karışmam hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu nedenle ben ve arkadaşlarımın beraatını talep ederim.