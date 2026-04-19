Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan saldırıya ilişkin idari soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi için Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur'un görevden alındığını bildirdi.

'SÜREÇ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR'

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 15 Nisan'da Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan saldırıya ilişkin sürecin Bakanlıkça yakından takip edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Olayın tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığı başmüfettişlerince yürütülen inceleme ve soruşturma, çok yönlü olarak devam etmektedir. Menfur olayı müteakiben başlatılan idari süreçler kapsamında soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesini teminen Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alınmıştır. Konu, tüm yönleriyle titizlik ve hassasiyetle ele alınmakta olup, sürece yönelik gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."

10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda aynı okulda 8. Sınıf öğrencisi olan İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda biri öğretmen dokuzu öğrenci olmak üzere 10 kişi hayatını kaybetti.

Mersinli’nin saldırıyı eski emniyet müdürü babası Uğur Mersinli’nin ruhsatlı 5 silahıyla gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Bu gelişme sonrası baba Mersinli tutuklandı.

Baba ifadesinde şu ifadeleri kullanmıştı:

"Oğlum İsa Aras'ın olay kapsamında kullandığı silahlar ve mermiler bana aittir. Benim kendime ait 7 tane taşıma ruhsatlı silahım vardır. İki tane de av tüfeğim vardır, bunlar da mevzuat kapsamında sahipliği kendi adıma olan tüfeklerdir. Oğlum İsa Aras olay yerine bana ait silahlardan 5 tanesini alıp gitmiş.



Benim silahlarım yatak odasında muhafaza edilmektedir, silahların ve mermilerin hepsi kilitli Maraş sandığı içerisindedir. Şarjörler silahlara takılı vaziyette bulunmaz. Ben silahları üzerime alacağım zaman silahları ve şarjörleri farklı sandıklar içerisinden alarak dışarı çıkarım. Söz konusu Maraş sandıkları kendinden kilitli sandıklardır, İsa Aras sandıkların nasıl açıldığını öğrenmiş ancak ben kendisinin yanında sandıklarımı açtığımı hatırlamıyorum.

'HEDEF ALARAK ATIŞ YAPMAYI ÖĞRETTİM'

Bu hafta pazartesi günü emniyetin poligonuna giderek kendime ait silah ile atış yaptım, oğluma da bir kaç el atış yaptırdım. Oğluma karşıdaki hedefi gösterdim, silahın rastgele kullanılmayacağını, hedef alınarak atış yapılacağını söyledim. Ben de oğlum atış yaparken birkaç fotoğraf ve videosunu çektim.



Bundaki kastım hatıra olarak kalmasıydı ve hevesini köreltmekti. Fotoğrafları daha sonra WhatsApp üzerinden oğlum İsa'ya gönderdim. Emniyetten öğrendiğime göre oğlum söz konusu fotoğrafları arkadaşlarına göstermiş, arkadaşları hayretle karşılamış.



Benim evimdeki silahlar, mermiler, şarjörler dolu vaziyette bir arada bulunmaz. Oğlum gördüğü hiçbir şeyi unutmaz. Silahları ve mermilerin muhafaza edildiği Maraş sandıklarının üç düğmesi vardır. Söz konusu üç düğmeye temas edildiği anda sandıklar açılır. Çocuğum sürekli bilgisayar ve cep telefonu ile meşgul olduğu için merak edip kontrol etmek istedim ancak oğlum bana şifrelerini vermedi.



Yani zararlı içeriklerden etkilenebileceğini düşünerek kontrol etmek istemiştim. Oğlum cep telefonu ve bilgisayarından oyun oynarken bir taraftan İngilizce konuşurdu ancak ben kendisinin ne konuştuğunu anlamazdım. Oğlum interaktif (konuşmalı-çevrim içi) oyunlar oynardı, odasına girdiğinde ise her şeyi kapatır ve bize bir şey göstermek istemezdi. Bizde bu nedenle bu zamana kadar olumsuz bir durumunu tespit edemedik.

'BABAYI YALANLAYAN GÖRÜNTÜLER'

Olay sonrası sosyal medyada ortaya çıkan görüntülerde, İsa'nın silahlarla birçok kez fotoğraf çektirip sosyal medyadan arkadaşlarına gönderdiği, yine aynı şekilde şarjöre mermi doldururken video çekip canlı yayın yaptığı ortaya çıkmıştı.