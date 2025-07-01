CHP'nin İBB operasyonunun 100. gününde gerçekleştirdiği mitinge on binlerce yurttaş katıldı.
Mitingin bitiminde polis kitlenin dağılması için gaz atmaya başladı. Yurttaşlar ve polis arasında yer yer arbede yaşanıyor.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve milletvekilleri bölgede gençlerle konuşup müdahalenin önüne geçmeye çalışıyor.
Mitingin ardından Bozdoğan Kemeri'nin bulunduğu noktadaki yurttaşlar ile polis ekipleri arasında gerginlik yaşandı.
Meydanın tahliye edilmesi gerektiği yönünde uyarı yapan ekipler, daha sonra vatandaşlara biber gazıyla müdahale etti.