Futbol maçlarının biletlerini yetkileri dışında satışına aracılık edenlere soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında yapılan açıklamada yetkisiz şekilde bilet satışına aracılık ettiği belirlenen 6 siteye (kombinedevret, varbilet, biletwise, ticketfoni, ticketbix ve bir diğer site) erişim engeli kararı verildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından futbol müsabakalarına ilişkin biletlerin resmi satış kanalları dışında satıldığı, devredildiği iddialarına ilişkin resen soruşturma başlatılmıştır.

Yürütülen soruşturma kapsamında taraftarların ve spor kulüplerinin mağduriyetinin önüne geçmek ve suç işlenmesini önlemek amacıyla, yetkisi olmaksızın bilet satış ve devrine aracılık ettiği tespit edilen www.kombinedevret.com, www.varbilet.com, www.biletwise.com. www.ticketfoni.com, www.ticketbix.com isimli internet siteleri hakkında İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 5651 sayılı yasanın 8/A maddesi uyarınca erişim engellenmesine karar verilmiştir.

Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gereken işlemler titizlikle sürdürülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 26/11/2025"