CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “resmi belgede sahtecilik” iddiasıyla açılan davanın duruşması için bugün Silivri Cezaevi’nde hakim karşısına çıkacak.

DURUŞMA BUGÜN SİLİVRİ’DE

Ekrem İmamoğlu hakkında 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istenen davanın duruşması bugün Silivri Cezaevi’ndeki duruşma salonunda yapılacak.

Duruşma, 16 Şubat Pazartesi saat 10.00’da Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nde başlayacak.

Son duruşmada mahkeme heyeti, İdare Mahkemesi'nin kararının beklenmesine hükmederek duruşmayı 16 Şubat'a ertelemişti.

Kararın ardından İmamoğlu, "Yargılamaya niyetiniz yok sayın hakim. Çok yazık çok" diyerek tepki göstermişti.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, İmamoğlu'nun Kıbrıs'ta öğrenim gördüğü Girne Amerikan Üniversitesi'nin (GAÜ) 1990 yılında YÖK tarafından tanınan bir üniversite olmadığı savunuluyor. O yıllarda Kıbrıs'ta faaliyet gösteren kurumlarından sadece Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin tanındığı, ancak "yatay geçiş kontenjanlarının usulsüz olarak arttırıldığı" iddia ediliyor.

İddianamede, İmamoğlu'nun "resmi belgede sahtecilik" suçunu "zincirleme şekilde" işlediği öne sürülüyor. İddianamede, yatay geçiş için gerekli evrakın "şeklen doğru ancak içerik bakımından sahte" olduğu savunuluyor.

İddianamede İmamoğlu hakkında "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçlamasından hapis istemi ve Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 53. maddesinde yer alan belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılması (siyasi yasak) talep ediliyor.