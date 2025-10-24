CHP’de gözler bugün Ankara’daki mutlak butlan davasına çevrildi.

Partinin 4-5 Kasım 2023’te düzenlediği 38. Olağan Kurultay’ın iptali talebiyle açılan davanın dördüncü duruşması, 24 Ekim Cuma günü Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek.

CHP, 38. Olağan Kurultay’ın iptali davası sürerken yeni bir adım atarak 39. Olağan Kurultay kararını aldı. Parti Meclisi’nin 23 Ekim’deki toplantısında, yeni kurultayın 28-29-30 Kasım tarihlerinde yapılması kararlaştırıldı.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada, “konusuzluk nedeniyle düşme”, “mutlak butlan”, “kayyum atanması” ya da “davanın ertelenmesi” gibi olasılıklar konuşulurken, kulislerde en güçlü beklenti kararın bir sonraki duruşmaya bırakılması yönünde.

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, 38. Kurultay’da rüşvet ve hile iddialarıyla CHP’nin iradesinin sakatlandığını savunarak, kurultayın yok hükmünde sayılmasını ve Özgür Özel yönetiminin görevden alınarak Kemal Kılıçdaroğlu’nun iadesini talep etmişti. Farklı mahkemelerde açılan davalar daha sonra 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirilmişti.

15 Eylül’deki duruşmada mahkeme, CHP yönetiminin tedbiren görevden alınması talebini reddetmişti. Bunun ardından CHP, olası kayyum ve butlan riskini ortadan kaldırmak amacıyla 21 Eylül’de 22. Olağanüstü Kurultay’ı yapmış, Özgür Özel yeniden genel başkan seçilmişti.

Mahkemeden hangi kararlar çıkabilir?

Mahkeme, ara kararında 22. Olağanüstü Kurultay ve İstanbul İl Kongresi delege listelerini istemiş, ayrıca İstanbul İl Kongresi’nin iptalini reddeden mahkeme kararını da dosyaya talep etmişti.

24 Ekim’deki duruşmada, olası karar senaryoları arasında davanın konusuzluk gerekçesiyle reddi, ertelenmesi, mutlak butlan kararı ya da bir “çağrı heyeti” atanması bulunuyor.

Son kulis iddiası ise, İstanbul’daki gibi “çift başlı yönetim” olasılığı.

Buna göre, mahkeme Özgür Özel’i görevden almadan mutlak butlan kararı verirse, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlık yolunun açılabileceği konuşuluyor.